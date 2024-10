Pagamento do benefício Pé-de-Meia tem início nesta segunda-feira (28)

O pagamento do benefício do programa Pé-de-Meia, que funciona como uma poupança para evitar a evasão escolar, começou nesta segunda-feira (28) e segue até o dia 4 de novembro. O benefício é destinado a estudantes do ensino médio da rede pública, incluindo os da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e os novos beneficiários incluídos em agosto.

Os depósitos são realizados pela Caixa Econômica Federal e podem ser consultados no aplicativo Caixa Tem. O pagamento segue um calendário escalonado de acordo com o mês de nascimento dos estudantes, com os valores sendo depositados em contas poupança abertas pela CEF.

Os estudantes precisam manter uma frequência mínima de 80% nas aulas para receber o benefício. Além do incentivo mensal de R$ 200, o programa oferece um depósito de R$ 1 mil ao final de cada ano letivo concluído com aprovação, acumulando até R$ 9,2 mil ao final do ensino médio. O programa visa promover a permanência escolar e reduzir a desigualdade social, beneficiando quase 4 milhões de estudantes.

