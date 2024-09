Padre paraense acusado de aliciar coroinhas é encontrado morto

O padre, Francivaldo Lima da Silva, de 52 anos, natural do Estado do Pará, foi encontrado morto em seu apartamento na noite da última sexta-feira (6). Ele era investigado por abuso sexual de jovens associados ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Macapá, no Amapá. No último sábado (7), a Diocese da cidade anunciou a morte por meio de comunicado publicado em seu site.

No texto, diz que a Polícia Civil está realizando perícias para descobrir as causas da morte. Em agosto deste ano, a Diocese informou que o padre não estava vinculado à igreja local. Eles disseram que ele havia sido dispensado de suas funções como viário-geral da Diocese de Macapá desde 26 de julho.

O texto dizia: “Neste momento, ele está fora da Diocese, à pedido, para tratamento de saúde”. Após denúncias de assédio e importunação sexual por parte de jovens, incluindo ex-coroinhas e ex-seminaristas, o padre foi alvo de uma investigação que começou no final de junho.

O caso é investigado pela Dercca (Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente).

cm7-Com informações do O Dia.

