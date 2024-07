Padrasto confessa ter matado enteada e revela local do corpo; veja vídeo

O desaparecimento da jovem Raquelly, de apenas 13 anos, abalou o município de Salitre, no Ceará, teve um desfecho trágico e revoltante. O tenente da reserva da Polícia Militar do Ceará, Paulo Cezar, divulgou um vídeo na última quinta-feira (4) em que o padrasto da garota confessa ter matado a enteada, revelando detalhes macabros do crime. No vídeo, o padrasto, cujo nome não foi divulgado, admite ter asfixiado Raquelly em casa.

Após cometer o crime, ele colocou o corpo da criança em um veículo e o jogou em um matagal próximo à residência da família. A confissão ocorreu após a prisão do acusado, que foi detido no estado de Pernambuco e transferido para a cidade de Ipubi, também no Ceará.

Por Gomes-cm7

