Paciente terminal realiza último desejo

Na última quarta-feira (10), Jocinei Marcelo Vivi, paciente terminal em cuidados paliativos, realizou um último desejo: visitar o Mirante de Joinville.

Acompanhado pela equipe do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) da Unimed e por sua família, ele pode apreciar a vista da cidade que o acolheu há cinco anos, beber a água da fonte e sentir o cheiro da natureza.

Jocinei, natural de Irati, Paraná, trabalhou na roça desde criança e mudou-se para Joinville após conhecer sua esposa, Márcia. Na cidade, atuou principalmente como frentista. Em setembro de 2021, durante um período de férias, começou a sentir-se mal. Após uma endoscopia, foi diagnosticado com carcinoma gástrico e iniciou tratamento quimioterápico, apesar do prognóstico inicial de seis meses de vida.

O tratamento inicial apresentou resultados promissores, mas a doença progrediu, necessitando novas intervenções. Uma tentativa de gastrectomia foi abandonada devido à metástase, e Jocinei enfrentou esofagite bacteriana e outras complicações.

Durante a visita ao Mirante de Joinville, Jocinei desfrutou da vista e bebeu a água da fonte. “Desde o início do tratamento, sei que Deus vai me surpreender. Se vai me recolher ou me dar mais um tempo, não sei, mas estou desfrutando deste privilégio,” disse emocionado.

“Foi um momento muito emocionante. Ele queria continuar a quimioterapia, mas aceitou parar quando viu que não havia mais como,” relembra a filha.

