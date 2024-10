overnador Gladson Cameli participa de voo inaugural da Azul Linhas Aéreas para Rio Branco

A ampliação dos voos para o Acre tem sido uma luta permanente do governador Gladson Cameli. É graças a essa atuação, sempre em unidade com a bancada federal, que Cameli participa nesta sexta-feira, 4, pela manhã, do voo inaugural da empresa Azul Linhas Aéreas, que partirá do Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, para Rio Branco, com chegada prevista para 11h.

“Estarei presente no voo inaugural da Azul linhas aéreas, nesta sexta-feira, para prestigiar esse tão importante retorno de mais uma opção de voos para o nosso estado”, disse Cameli em vídeo publicado em suas redes sociais na noite desta quarta-feira, 2, antes de embarcar de volta para o Brasil, após agenda em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, para tratar de temas que incluíram investimentos nas áreas de desenvolvimento sustentável, crédito de carbono e bioeconomia.

Segundo Cameli, o retorno dos voos é uma união de esforços que envolve governo do Estado, bancada federal e todos aqueles que têm compromisso com o estado e a entrada de mais uma companhia aérea, garantindo mais uma opção para que os acreanos possam voar com qualidade a um preço justo.

“O trabalho não para. Vamos continuar lutando para diminuir as diferenças no nosso estado, e como o Acre tem um grande fluxo de passageiros, a ampliação é oportuna e necessária. O retorno dos voos da Azul é resultado de um grande esforço conjunto do governo com a bancada federal, e quero agradecer a todos os nossos parlamentares que não mediram esforços para garantir a implantação desses novos voos”, disse.

Por Charlene Carvalho- Agência de Notícias do Acre

Foto: Clemerson Ribeiro/Anac

