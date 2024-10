Operação “Usurpare” combate invasão em área protegida no Acre

A Polícia Militar do Acre (PMAC), com apoio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), Bope, e guarnições de Acrelândia e Plácido de Castro, atuou de forma decisiva na operação “Usurpare”. A ação teve como objetivo reprimir uma ocupação ilegal no Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) Porto Dias, em Acrelândia. A operação foi realizada em conjunto com a Polícia Federal, Ibama, Ministério Público Estadual e Incra.

A intervenção foi motivada por denúncias de invasão iminente por cerca de 300 pessoas, ameaçando a preservação ambiental da área. As equipes da PM realizaram duas incursões e prenderam seis pessoas, além de apreender nove motocicletas, duas espingardas e diversos materiais usados pelos invasores, como ferramentas e utensílios de acampamento.

A PMAC destacou que tem intensificado as ações contra crimes ambientais, reforçando a preservação do meio ambiente e o uso sustentável das terras protegidas. O comandante do Policiamento do Interior, coronel PM Kleison Albuquerque, enfatizou que a operação demonstra o comprometimento das forças de segurança na proteção dessas áreas.

Por Acreonline.net

Com Informaçãos da Assessoria de Comunicação da PMAC

