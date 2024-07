Operação Servilis desarticula facção criminosa e apreende 62 quilogramas de cocaína e R$ 174 Milhões em Bens no Acre e outros estados

Na manhã desta terça-feira, 16, a Polícia Civil do Acre (PCAC), integrando a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Acre (FICCO/AC) e composta pelas Polícias Federal, Rodoviária Federal, Militar e Penal, desencadeou a Operação Servilis para reprimir uma organização criminosa atuante no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

A investigação das ações da facção criminosa começou após a prisão em flagrante em Rio Branco (AC) de indivíduos que estavam na posse de 20 quilogramas de cocaína, cujo destino seria a cidade de São Luís (MA). Além disso, a operação permitiu a apreensão de outra carga de cerca de 42 quilogramas de cocaína pertencente ao mesmo grupo criminoso investigado, em Porto Velho (RO).

Em relação ao tráfico de drogas, os elementos de prova revelaram que os entorpecentes eram adquiridos por meio de intermediários em Assis Brasil (AC) e, posteriormente, remetidos ao Estado do Maranhão. Já no que tange ao crime de lavagem de dinheiro, foi evidenciado que a organização criminosa utilizava os serviços de indivíduos residentes nas cidades de Assis Brasil/AC, Epitaciolândia/AC e Rio Branco/AC, além de estabelecimentos empresariais aparentemente idôneos, para a prática ilícita.



A operação foi realizada simultaneamente no Acre, Mato Grosso, Maranhão e Paraná, para cumprir 38 mandados judiciais emanados do Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas do Tribunal de Justiça do Acre. Foram 28 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão, além do bloqueio de bens dos investigados no montante de R$ 174.000.000,00, valor que corresponde à movimentação financeira perpetrada pelo grupo criminoso com as atividades ilícitas, identificadas no curso do inquérito policial.

O delegado da Denarc do Acre, Dr. Saulo Macedo, explica que a Operação Servilis é resultado de um esforço integrado das forças de segurança para combater o crime organizado. “Conseguimos desarticular uma facção criminosa que atuava no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro, causando um impacto significativo no crime organizado. A apreensão das grandes quantidades de drogas e o bloqueio dos bens dos investigados são passos importantes na luta contra essas atividades ilícitas. Continuaremos trabalhando para garantir a segurança da população e a justiça no nosso estado e em todo o país”, destacou.

A operação representa um marco significativo no combate ao crime organizado, evidenciando a eficácia da cooperação entre diversas forças de segurança na repressão às atividades criminosas.

Com colaboração da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal do Acre

Por Marcelo Torres- PC

