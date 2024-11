Operação Renorcrim prende 22 pessoas e desarticula organizações criminosas na Capital e no Interior do Acre

Nesta sexta-feira (29), a Polícia Civil do Acre (PCAC), através da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), realizou a operação “Renorcrim”. A ação mobilizou 50 policiais civis para cumprir 45 mandados judiciais nas cidades de Plácido de Castro, Rio Branco, Brasiléia e Epitaciolândia, resultando na prisão de 22 pessoas.

A operação é parte de uma iniciativa nacional coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), dentro da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento às Organizações Criminosas (Renorcrim). O objetivo é combater facções criminosas em todo o Brasil de maneira integrada, com esforços articulados entre diferentes instituições de segurança pública.

O delegado José Adonias, titular da DRACO, destacou que a operação representa um marco importante na luta contra o crime organizado no estado do Acre. “Esse avanço reforça nosso compromisso em proteger os cidadãos e combater o crime de forma efetiva, com o trabalho dedicado das nossas equipes policiais”, afirmou.

As ações da operação “Renorcrim” continuarão sendo realizadas em diversas regiões do país, reforçando a eficácia do trabalho conjunto entre as unidades especializadas e instituições de segurança.

Com informações da Polícia Civil

