Operação Duas Caras: líder de organização criminosa do Acre é preso no Mato Grosso

Uma operação conjunta deflagrada na manhã desta terça-feira (30) pelos Ministérios Públicos do Estado do Acre (MPAC) e do Mato Grosso (MPMT), por meio dos respectivos Grupos de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), resultou na prisão de um dos líderes de uma organização criminosa de atuação nacional, na cidade de Campo Novo do Parecis/MT.

Alexandrinho Miranda da Silva, alvo da operação, possuía um mandado de prisão em aberto no Acre por integrar, como liderança, o denominado “conselho final” da organização criminosa.

De acordo com o coordenador do Gaeco do MPAC, promotor de Justiça Bernardo Albano, o acusado utilizava documentos falsos e era considerado um dos criminosos mais procurados no estado.

“O sucesso da operação só foi possível graças aos esforços conjuntos dos Ministérios Públicos do Acre e do Mato Grosso, por meio de seus Gaecos e Coordenadorias de Inteligência, além da cooperação das Polícias Civis e Militares dos dois estados, que trabalharam na localização do alvo e no cumprimento dos mandados de busca, apreensão e prisão”, destacou.

A operação recebeu o nome de “Duas Caras” em referência ao fato de Alexandrinho ter se evadido do Acre e assumido uma nova identidade, passando-se por um próspero comerciante e pecuarista na região.

Agência de Noticias MPAC

Fotos: Gaeco MPAC

