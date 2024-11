Operação da Polícia Civil no bairro Carandá em Rio Branco resulta em prisões e apreensões

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu três suspeitos e apreendeu materiais ilícitos durante uma operação realizada na quarta-feira (27), em Rio Branco. A ação foi um desdobramento das investigações do homicídio de Iury de Melo Araújo, ocorrido em 4 de outubro no bairro Carandá.

No dia do crime, criminosos invadiram a casa da vítima, ameaçando os moradores com extrema violência, incluindo uma idosa que teve uma arma apontada para a cabeça. Durante o cumprimento dos mandados, foram presos W. da S. L. P., o menor de idade R. G. M. dos S., e M. da S. V. C. Além disso, a polícia apreendeu um revólver calibre .38, drogas, dinheiro e outros materiais ligados ao tráfico.

A Polícia Civil reforçou seu compromisso no combate ao crime organizado e segue investigando para identificar outros possíveis envolvidos. A operação é parte dos esforços para levar justiça e segurança à população.

Acreonline.net

Com informações da Polícia Civil

