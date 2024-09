Opera Acre realiza mais de 60 procedimentos cirúrgicos no Alto Acre, fortalecendo saúde pública regional

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), avança na promoção da saúde pública com mais uma edição do mutirão de cirurgias Opera Acre. Neste fim de semana, 21 e 22, no Hospital Regional de Brasileia, foram realizados 65 procedimentos cirúrgicos, entre cirurgias de vesícula, correções de hérnia e vasectomias.

O programa Opera Acre, alinhado às políticas do Ministério da Saúde (MS), abrange diversas áreas temáticas e atende múltiplas linhas de cuidado, incluindo idosos e crianças — como aquelas com transtorno do espectro autista (TEA) — além de ações voltadas à saúde do homem, povos indígenas e pessoas privadas de liberdade. Com abordagem integrada, o mutirão garante cuidados amplos e diversificados, oferecendo à população um serviço de alta qualidade.



A parceria entre Sesacre e os governos municipais tem sido essencial para a agilidade no atendimento. Um exemplo é o da paciente Alexandrina Jaminawa, residente da área indígena de Assis Brasil, que esperava pela retirada da vesícula desde agosto. Graças à gestão eficiente da fila na Regional do Alto Acre, sua cirurgia foi realizada em apenas um mês de espera. “Estou aliviada. Não esperei muito e fui muito bem atendida”, disse, contente com o resultado.



A descentralização dos serviços é um dos pilares do sucesso do programa. As unidades hospitalares são responsáveis pelos procedimentos cirúrgicos, enquanto os exames são feitos nos municípios onde os pacientes residem, tornando o atendimento mais ágil e acessível. O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, reforça o impacto positivo da iniciativa: “O Opera Acre é a prova de que, com boa gestão e parcerias, conseguimos levar mais dignidade e cuidado aos acreanos de todas as regiões”.



Pablo Araújo, coordenador da Regional de Saúde do Alto Acre, destacou a importância da organização regional: “Nossa prioridade é atender cada paciente da melhor forma, respeitando as particularidades de cada localidade. Esse modelo de regionalização tem sido um grande avanço”.



O Opera Acre segue como um exemplo de comprometimento com a saúde pública, garantindo um serviço acessível e de qualidade a todos os cidadãos acreanos.

Por Luana Lima- Agência de Notícias do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram