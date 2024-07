Ônibus perde o freio, bate em motocicleta e arremessa veículo de ponte em Rio Branco; cinco pessoas ficam feridas

Um grave acidente de trânsito ocorreu na noite deste domingo (7) no km 8 da Estrada do Quixadá, na zona rural de Rio Branco, quando um ônibus perdeu o freio e provocou uma sequência de colisões, resultando em cinco pessoas feridas.

Segundo testemunhas, o ônibus, conduzido por Luciano Teixeira da Silva, 31, prestava serviço para uma igreja evangélica, transportando fiéis do “11° Retiro Espiritual Atraídos pela Cruz”. Ao descer uma ladeira e se aproximar de uma ponte de madeira em más condições, o motorista percebeu que o veículo havia perdido os freios e começou a buzinar para alertar os demais motoristas.

Primeiro, o ônibus colidiu na traseira de uma motocicleta modelo Factor, de cor preta e placa QWO-1E43, arremessando o condutor e sua esposa para dentro de uma área de mata. Em seguida, o ônibus bateu na traseira de um carro modelo Honda Fit, de cor preta e placa QLY-1F42, conduzido pelo pastor João da Cruz, que caiu de cabeça para baixo da ponte dentro do Igarapé Pirangir.

As vítimas do acidente foram:

– João da Cruz: Precisou ser entubado no local devido a um trauma torácico.

– Sâmia Soraya Souza de Oliveira, 30 anos: Sofreu dores abdominais, na coluna e nas costas, além de não responder a estímulos nas pernas.

– Luciano Teixeira da Silva, 31 anos: Motorista do ônibus, reclamava de dores.

– Kelly Oliveira Silva, 24 anos: Teve escoriações e luxação no ombro.

– Adolescente de 17 anos: Teve trauma no tórax e fratura no fêmur esquerdo.

Populares que passavam pelo local ajudaram as vítimas e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou quatro ambulâncias, incluindo uma avançada e duas básicas. O Corpo de Bombeiros Militar e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar também estiveram presentes, isolando a área para os trabalhos da perícia.

O pastor João da Cruz e Sâmia Soraya foram classificados em estado grave, enquanto Luciano, Kelly e a adolescente de 17 anos estavam em estado estável. Todos foram levados ao pronto-socorro de Rio Branco para exames e avaliações de saúde.

A perícia de trânsito foi realizada, e o laudo com as possíveis causas do acidente será disponibilizado em aproximadamente 30 dias. O veículo que caiu no igarapé deve ser retirado durante o dia desta segunda-feira (7).

Por Alexandre Lima- alto Acre

