Onça ataca e mata bezerro em Sena Madureira, mas não consome a presa

Mais um caso de ataque de onça foi registrado esta semana em uma comunidade localizada às margens do Rio Caeté, no município de Sena Madureira. De acordo com um pecuarista da região, que preferiu não ter o nome revelado, os ataques de onça têm sido constantes em sua propriedade, resultando na perda de vários animais.

O último ataque ocorreu nesta semana, quando uma onça matou um bezerro, mas, de forma incomum, deixou o animal morto no campo sem consumir nenhuma parte de sua carne. Segundo o pecuarista, nos ataques anteriores, o felino costumava se alimentar das carcaças, consumindo parte dos animais abatidos. A situação está preocupando os criadores de gado locais, que já contabilizaram prejuízos devido aos ateques.

O comportamento da onça neste último ataque chama a atenção dos especialistas. Normalmente, esses felinos caçam para se alimentar, e é raro que deixem a presa sem consumir nenhuma parte. Uma mudança no padrão de ataque pode estar ligada a vários fatores, como estresse ambiental, redução das pressões naturais ou até mesmo o comportamento territorial.

A situação levanta um alerta sobre a convivência entre atividades peculiares e a fauna silvestre. A expansão de áreas de pastagem muitas vezes acaba invadindo territórios naturais das onças, gerando conflitos e colocando em risco tanto os animais de criação quanto os predadores nativos.

Enquanto isso, os pecuaristas da região do Rio Caeté permaneceram em alerta, temendo novos ataques e enfrentando os desafios de equilibrar suas atividades com a presença dos grandes predadores da Amazônia.

Por Ronaldo Duarte

Jornalista sob o registro profissional- 0000620/AC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram