Olimpíadas 2024: Brasil se recupera, vence Egito no vôlei masculino e avança às quartas de final

Foi no talento que o Brasil venceu, sem dificuldades, o Egito, por 3 sets a 0, e se classificou para as quartas de final do vôlei masculino nas Olimpíadas de Paris 2024.

O resultado chega com grande alívio para a seleção comandada pelo técnico Bernardinho, que havia perdido a duas primeiras partidas do torneio, diante da Itália e Polônia.

O jogo

Por mais que o resultado tenha sido importante, o principal destaque do dia vai para o desempenho da equipe. Os brasileiros não deram chances para os egípcios, e venceram por parciais de 25/11, 25/13 e 25/16.

Desde o início, o Brasil foi dominante, com um placar muito elástico no primeiro set. No retorno para a segunda parte, o Egito chegou a esboçar uma reação, mas a seleção brasileira conseguiu se recuperar rapidamente.

Os principais nomes foram Darlan, que brilhou no ataque, Bruninho e Flávio, que chamaram a responsabilidade no bloqueio. Isso tudo sem falar nos veteranos Lucão e Lucarelli, que parecem, até os dias de hoje, jovens se divertindo em quadra.

A seleção brasileira aguarda agora a definição dos demais grupos para conhecer os adversários nas quartas de final. A partida está marcada para a próxima segunda-feira (5).

Por Genivaldo Henrique

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram