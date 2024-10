O que é um eclipse ‘anel de fogo’ como o que será visto no Brasil

Um evento astronômico poderá ser visto mais uma vez em parte da América Latina.

Trata-se de um eclipse solar anular – também chamado de “anel de fogo” — que nesta quarta-feira, 2 de outubro, será visto total ou parcialmente em algumas regiões do Brasil, além da Argentina e do Chile.

Aqui contamos as principais características deste tipo de eclipse, por que ocorrem e onde será possível enxergá-lo melhor.

Um eclipse solar anular como o desta quarta-feira ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, bloqueando a maior parte da luz da nossa estrela que chega ao planeta.

Coloquialmente, é chamado de eclipse do anel de fogo porque o fenômeno deixa um fino anel de luz visível.

No ano passado, um eclipse anular ocorreu em grande parte da América, incluindo diversas regiões do México, América Central e América do Sul nesta mesma época do ano.

Milhões de pessoas observaram como o sol se transformava em um incrível “anel de fogo” por mais de 5 minutos.

Embora desta vez o fenômeno seja o mesmo, a diferença é que grande parte da trajetória do eclipse passará sobre águas oceânicas abertas — e não em áreas povoadas.

Por isso, aproveitar o fenômeno astronômico deste mês será um desafio. Mas, no Brasil, quem estiver na parte sul das regiões Sudeste e Centro-oeste, ou em qualquer lugar da região Sul, terá as melhores chances de ver o eclipse.

BBC

