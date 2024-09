O aparelho que mais consome energia elétrica em casa (mesmo desligado)

Você sabia que alguns aparelhos elétricos continuam consumindo energia, mesmo quando estão aparentemente desligados? Isso mesmo. Eles podem aumentar o valor da sua conta de luz sem que você perceba. E um dos maiores “vilões” dessa história é a televisão, especialmente os modelos mais modernos, como as Smart TVs. Mas não se preocupe, o Guia Curta Mais vai te explicar como isso acontece e o que você pode fazer para evitar que isso pese no seu bolso. Vamos juntos entender como economizar de forma simples e prática? Continue com a agente e descubra.

A televisão que nunca “desliga” de verdade

As televisões, especialmente as Smart TVs, são grandes consumidoras de energia, mesmo quando estão em modo standby (aquele estado em que elas parecem estar desligadas, mas ainda há uma luz acesa, como a do botão de ligar). Esse consumo acontece porque, em muitos casos, esses aparelhos estão constantemente conectados à internet, mesmo quando não estão sendo usados para assistir a nada.

Isso acontece para que eles possam receber atualizações ou se conectar rapidamente quando você os ligar de novo. Esse consumo, embora pareça pequeno, pode representar entre 10% a 20% do valor da sua conta de luz. Parece assustador, não é? Afinal, você nem está usando o aparelho e ele ainda assim continua gastando energia.

Smart TVs são uma praticidade que pode sair caro

As Smart TVs trouxeram muitas facilidades, como acesso direto a plataformas de streaming e outras funcionalidades conectadas à internet. Porém, essa praticidade tem um preço. Diferente dos modelos mais antigos, que consomem menos energia quando desligados, as Smart TVs gastam mais. Isso acontece porque elas continuam ativas para que as atualizações de aplicativos e sistemas sejam feitas, além de manterem a conexão com a internet funcionando.

Essa atividade constante não só aumenta o consumo, mas também pode diminuir a vida útil do aparelho. Ou seja, além do aumento na conta de luz, seu aparelho pode precisar de manutenção ou substituição mais cedo do que o esperado. Uma boa solução é utilizar um filtro de linha com botão de desligar. Assim, com um simples toque, você corta a energia de todos os aparelhos conectados a ele, incluindo a televisão. Já que estamos falando em TV, que tal dar uma olhada em um linda Smart TV que está com um desconto gigante na Amazon?

Como reduzir esse consumo de energia desnecessário?

Agora que você sabe que a televisão, mesmo desligada, continua consumindo energia, o que fazer para evitar esse desperdício? A resposta é mais simples do que parece: basta desconectar o aparelho da tomada. Sabemos que isso pode parecer um pouco trabalhoso no início, mas esse simples hábito pode fazer uma grande diferença na sua conta de luz ao final do mês.

Outra dica é evitar deixar aparelhos conectados a extensões ou filtros de linha sem desligá-los completamente. E vale para outros eletrônicos também, como micro-ondas, carregadores de celular e até o computador. Todos eles podem gastar energia mesmo quando não estão em uso, mas continuam conectados à tomada.

Se a ideia de sempre tirar o aparelho da tomada parece complicada, outra solução é investir em tecnologias mais eficientes, como tomadas inteligentes. Elas podem ser programadas para cortar a energia de certos aparelhos após um período sem uso, facilitando sua rotina.

Parece incrível pensar que a televisão, mesmo quando desligada, continua consumindo energia e pesando no nosso bolso. Mas agora você já sabe o motivo e o que fazer para evitar esse gasto desnecessário. Retirar a televisão da tomada quando não estiver em uso, investir em filtros de linha ou até em tecnologias mais avançadas pode ajudar a economizar uma boa quantia no final do mês. Economizar energia não precisa ser difícil, e pequenas mudanças no dia a dia podem fazer uma grande diferença, tanto na sua conta de luz quanto no cuidado com o meio ambiente.

Por Rodrigo Souza

