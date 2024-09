Novo aplicativo ‘relógio da morte’ afirma prever quando você vai morrer

Em uma era em que a tecnologia continua a ultrapassar limites, um novo aplicativo chamado “Death Clock” surgiu, alegando prever a data exata da morte de uma pessoa. Este aplicativo alimentado por inteligência artificial (IA), disponível para download em várias lojas de aplicativos, tem despertado curiosidade e debate entre os usuários.

O conceito do aplicativo é simples: os usuários preenchem um breve questionário sobre seus hábitos de saúde e estilo de vida. Usando essas informações, o Death Clock compara as respostas com dados de mais de 1.200 estudos científicos para gerar uma previsão. O resultado? Não apenas o ano, mas o dia exato em que a pessoa supostamente morrerá, juntamente com sua expectativa de vida, idade biológica e pontuação de saúde geral.

Embora o conceito possa parecer mórbido à primeira vista, os criadores do aplicativo enfatizam seu potencial impacto positivo. O Death Clock se posiciona como uma ferramenta para “longevidade impulsionada por IA”, com o objetivo de motivar os usuários a fazer escolhas mais saudáveis. Após fornecer a previsão inicial, o aplicativo oferece recomendações personalizadas para melhorar a expectativa de vida.

Brent Franson, o fundador do aplicativo, explicou a filosofia por trás do Death Clock: “No mundo de hoje, os cuidados de saúde são tipicamente reativos, intervindo apenas quando problemas surgem e muitas vezes tarde demais. O Death Clock representa a mudança para a Medicina 3.0, onde os indivíduos são equipados com conhecimento abrangente sobre sua saúde e incentivados a gerenciar proativamente seu bem-estar para desfrutar de vidas mais longas e saudáveis.”

O aplicativo vai além da mera previsão, apresentando um “companheiro de IA” projetado para apoiar os usuários em sua jornada rumo a uma melhor saúde. À medida que os usuários implementam as mudanças de estilo de vida sugeridas, podem ver sua expectativa de vida prevista aumentar, criando uma forma única de motivação.

Apesar de sua abordagem não convencional, o Death Clock recebeu feedback positivo de alguns usuários. Um avaliador na App Store da Apple afirmou que a previsão do aplicativo coincidiu com a leitura de um vidente de 25 anos atrás, acrescentando um elemento anedótico intrigante à discussão.

O serviço baseado em assinatura levantou questões sobre a ética e a precisão de tais previsões. Embora o aplicativo se baseie em um grande conjunto de estudos científicos, a natureza complexa da saúde humana e os inúmeros fatores que influenciam a longevidade tornam a certeza absoluta impossível.

Como acontece com qualquer ferramenta de saúde impulsionada por IA, os usuários são aconselhados a abordar as previsões do Death Clock com um olhar crítico. Embora possa servir como uma ferramenta motivacional para alguns, é essencial lembrar que as decisões de saúde devem ser tomadas em consulta com profissionais médicos.

por Lucas Rabello

