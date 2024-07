Nova Frente Fria chega ao Acre nesta semana, anuncia pesquisador Davi Friale

O pesquisador Davi Friale anunciou à imprensa a previsão do tempo para esta semana, trazendo boas notícias para os amantes de temperaturas mais baixas. Uma nova frente fria está prevista para chegar ao Acre nesta terça-feira.

De acordo com Friale, a mudança climática trará um alívio do calor típico da região, oferecendo dias mais frescos para a população. A expectativa é que a frente fria influencie as condições meteorológicas, proporcionando uma queda nas temperaturas.

A população deve se preparar para este fenômeno climático e aproveitar o clima mais ameno que se aproxima.

Por Acreonline.net

