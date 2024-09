Nota pública sobre suspensão das aulas na rede estadual de ensino

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) e do Comitê de Crise, informa que, devido aos índices de concentração de partículas no ar, com retorno à classificação de qualidade atmosférica péssima, as aulas presenciais na rede estadual de ensino deverão ser suspensas novamente nesta segunda e terça-feira, 23 e 24 de setembro, na Regional Baixo Acre I, que inclui os municípios de Rio Branco, Porto Acre, Senador Guiomard e Bujari.

Nas demais regionais, cada núcleo de representação da SEE deverá definir os encaminhamentos cabíveis, conforme a qualidade atmosférica do município.

O governo do Estado, por meio do Comitê, continuará realizando o monitoramento contínuo dos parâmetros de qualidade do ar e deverá emitir novas orientações à população, conforme a evolução dos índices.

Aberson Carvalho

Secretário de Estado de Educação e Cultura do Acre

Por Agência de Notícias do Acre

