Nota Pública sobre o Concurso da Educação

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) e da Secretaria de Estado de Administração (Sead), informa que o Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, responsável pela execução do concurso público, está investigando a razão que levou à intercorrência registrada na Escola Djalma Teles Galdino, no período da tarde deste domingo, 1º de dezembro de 2024, durante a aplicação da prova.

Ressaltamos que se trata de um fato isolado e que o Instituto está conduzindo uma avaliação detalhada para apurar os acontecimentos e prestar as informações necessárias com a máxima transparência.

Para garantir a isonomia e o direito de todos os candidatos que estavam exclusivamente alocados na referida escola no período vespertino, será realizada uma nova prova no dia 15 de dezembro de 2024. Os detalhes sobre local e horário serão enviados por e-mail e publicados em edital no site oficial do certame.

O Governo do Acre reafirma seu compromisso com a transparência e a condução ética do referido concurso.

Aberson Carvalho

Secretário de Estado de Educação e Cultura

Paulo Roberto Correia da Silva

Secretário de Estado de Administração

Vinicius Charife-Agência de Notícias do Acre

