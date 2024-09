Nota pública sobre o apoio do Estado no combate ao fogo no Parque Nacional da Serra do Divisor

O governo do Estado, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), esclarece que a Serra do Divisor é uma Unidade de Conservação de gestão federal, de responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

O órgão federal é responsável por fazer o acompanhamento com brigadistas e agentes de fiscalização. Já o Estado atua dentro do parque quando há solicitação oficial de apoio.

Neste sábado, 31, o Comando do Corpo de Bombeiros, por meio do Batalhão de Cruzeiro do Sul, recebeu uma solicitação enviada pelo ICMBio para atuar na unidade, especificamente em uma área atingida pelo fogo.

Uma equipe foi enviada para o local neste domingo, 1º, com previsão de chegada por volta das 16h. Deste modo, só será possível verificar a dimensão e a intensidade do incêndio após a avaliação da equipe in loco.

Por fim, esclarece que o apoio prestado pelo CBMAC na unidade de conservação não compromete o atendimento em nenhuma das bases do Juruá.

Cel Charles Santos

Comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Acre

