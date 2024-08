Nota pública sobre fuga e recaptura de custodiado

O governo do Estado, por meio da Polícia Civil do Acre (PCAC), vem a público esclarecer os fatos relacionados à fuga de um custodiado, ocorrida na sexta-feira, 16, após a realização de exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco.

O preso já havia concluído o exame de corpo de delito e estava sob a responsabilidade da equipe de escolta. No momento de conferência dos custodiados, a equipe percebeu que ele havia fugido. Imediatamente, foram iniciadas as buscas, e ainda na noite de sexta-feira, o Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI) informou que a Polícia Militar conseguiu recapturar o fugitivo.

A Corregedoria da Polícia Civil do Acre informa que logo após o ocorrido, instaurou um caderno investigativo para apurar os fatos. A Polícia Civil do Acre reitera seu compromisso com a transparência e a responsabilidade na condução de suas atividades, e continuará a prestar todas as informações necessárias para esclarecer o caso.

Henrique Maciel

Delegado-geral de Polícia Civil- Agência de Notícias do Acre

