Nota pública sobre a recolocação da bandeira do Acre na Gameleira

O governo do Estado do Acre informa que um incidente, por conta da chuva e do vento, no domingo, 4, fez com que a bandeira do Acre do mastro da Gameleira saísse do lugar.

Por conta disso, a bandeira ficou presa no mastro e, para recolocá-la no lugar, requer uma ação complexa que envolve equipes do Corpo de Bombeiros e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), e cuidado e pessoal técnico para retirada e recolocação no seu local original.

A mudança da bandeira será realizada nas próximas horas e, em seguida, será feito o hasteamento novamente, com motorização específica para devolvê-la ao alto do mastro.

Governo do Acre- Agência de Notícias do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram