Nota pública sobre a recaptura do 4º detento em Cruzeiro do sul

O governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e Polícia Civil, informa a recaptura, na manhã dessa sexta-feira 19, do detento Adelcivane Gomes de Azevedo, encontrado próximo ao centro da Cidade. A recaptura do detento foi feita durante ronda da Polícia Civil.

Os detentos Dhon Everton Dos Santos Martins, Lucas Francisco da Rocha, Moisés Nascimento Cassiano e Adelcivane Gomes de Azevedo, haviam fugido, na madrugada da sexta-feira, 12, do presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul. Todos foram recapturados.

Marcos Frank Silva

Presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre

Henrique Maciel

Delegado-geral de Polícia Civil

Por Agência de Notícias do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram