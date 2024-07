Nota pública sobre a morte de um detento em Rio Branco

O governo do Estado, por meio do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), informa a morte do detento Carlos Henrique Lima da Rocha, de 22 anos, na noite dessa sexta-feira, 5, no Complexo Penitenciário de Rio Branco, na Unidade de Recolhimento Provisório (URP), pavilhão C, cela 10.

O detento relatou aos policiais que estava se sentindo mal. O Samu foi acionado, mas quando chegou ao local só pôde atestar a morte de Carlos Henrique.

A causa da morte do detento é investigada pela perícia e só poderá ser confirmada após laudo.

Que neste momento de profunda dor, Deus conforte o coração dos familiares.

Marcos Frank Costa

Presidente do Iapen/AC

Crislei Souza Agência de Noticias do Acre

