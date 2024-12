Nota pública sobre a fuga de três presos do Complexo Penitenciário de Rio Branco

O governo do Estado, por meio do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), informa que foi identificada a fuga de três apenados do pavilhão A do Complexo Penitenciário de Rio Branco na madrugada desta terça-feira, 17.

Dos 17 apenados que cumpriam pena na cela, sete foram capturados do lado de fora da cela, outros sete foram surpreendidos já do lado externo do pavilhão.

Estão foragidos:

Felipe de Souza Ferreira

Gabriel Miranda Gonçalves

Margarido Freire Costa

A Polícia Penal e as demais forças de segurança seguem fazendo as buscas.

Marcos Frank Costa

Presidente do Instituto de Administração Penitenciária

Agência de Notícias do Acre

