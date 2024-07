Nota de pesar pelo falecimento do ex-governador Romildo Magalhães da Silva

O governo do Estado do Acre manifesta seu mais profundo pesar e condolências aos familiares e amigos e decreta luto oficial de três dias pelo falecimento do ex-governador Romildo Magalhães da Silva, ocorrido na madrugada deste domingo, 14.

O velório acontecerá no Palácio Rio Branco, a partir das 10h deste domingo.

Romildo faleceu em decorrência de complicações de diabetes e deixa uma história de forte influência na política acreana dos últimos 40 anos, que serão levados para toda a vida por seus irmãos, filhos e netos e sua esposa Rosinha Magalhães.

Natural de Feijó, Romildo iniciou sua carreira política como prefeito da cidade, onde atuou por dois mandatos, e depois tornou-se deputado estadual, vice-governador e governador do Estado, pautando sua vida pela simplicidade, cuidado e amor ao próximo.

Que Deus possa fortalecer os corações de seus familiares e amigos diante de tamanha dor e tristeza, dando-lhes a certeza de que ela agora habita em plenitude de alegria nos braços de Deus.

Gladson de Lima Cameli

Governador do Estado do Acre

Por Agência de Notícias do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram