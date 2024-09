No segundo distrito em Rio Branco, militares apreendem 48 quilos de entorpecentes

Militares do 2° Batalhão de Polícia Militar apreenderam na última quinta-feira, 05, em uma transportadora na região do bairro Amapá, aproximadamente 48 quilos de entorpecentes, após averiguação de denúncia anônima.

Os policiais militares receberam informações que um carregamento de drogas estaria sendo encaminhado para outro Estado, com informações de endereço da transportadora, a equipe policial foi ao local.

Os militares informaram o motivo de sua presença na empresa e perguntaram sobre as cargas que estariam no depósito, em uma averiguação os militares encontraram seis caixas com destino a São Paulo, ao abrirem uma delas encontram embalagens com substância aparentando ser cocaína ao verificar as demais caixas encontraram substâncias aparentando serem Skunk e crack totalizando 47, 595 quilogramas de entorpecentes.

Os militares recolheram o material ilícito e encaminharam para a delegacia especializada Denarc.

Assessoria de Comunicação da PMAC

