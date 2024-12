No interior do Acre: Idoso morre após ser atingido por raio enquanto tentava evitar alagamento em sua casa

Joaquim Raulino de Souza, de 71 anos, faleceu na madrugada do último sábado (30) no Hospital Regional Raimundo Chaar, em Brasiléia, após ser atingido por um raio em sua propriedade rural, no ramal do km 35, BR-317 (Estrada do Pacífico).

Segundo familiares, o incidente ocorreu, durante uma forte chuva. Joaquim tentou desobstruir uma biqueira para evitar que a água da chuva invadisse sua residência. Durante a tarefa, ele foi atingido por um relâmpago e caiu no quintal da propriedade.

Os parentes que presenciaram o acidente socorreram Joaquim imediatamente e o levaram ao hospital. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Especialistas alertam que relâmpagos são fenômenos imprevisíveis e podem ser fatais, especialmente em áreas abertas ou próximas a objetos metálicos e fontes de água. Nesa o recomendado é buscar abrigo seguro e evitar atividades externas.

Com informações do alto acre

