No interior da Acre: Homem desaparecido é encontrado sem vida após acidente na BR

Carlos Alberto Fernandes de Lima, conhecido como “Dondon”, foi encontrado sem vida na última quarta-feira (4), às margens da BR-317. Ele estava desaparecido desde terça-feira (3).

O corpo apresentava ferimentos na região do pescoço e da cabeça, levando a suspeitas de que Dondon tenha quebrado o pescoço ao colidir com o meio-fio. A polícia foi acionada para isolar o local e iniciar as investigações.

A causa oficial da morte ainda depende do laudo pericial, mas as informações preliminares apontam para um acidente de trânsito causado pela própria vítima. O caso segue em apuração pelas autoridades.

