No Acre: Veneza derrota do Villa em duelo antecipado Estadual

O Veneza derrotou o Villa por 2 a 1 no último domingo, 21, no ginásio Álvaro Dantas, em um jogo antecipado da 3ª rodada do Campeonato Estadual Feminino de Futsal. Jocicleide e Ana marcaram os gols de Veneza e Marcela anotou para o Villa.

Segunda vitória

O Veneza bateu o Atlético Xapuriense, em Xapuri, nesse sábado, 20, por 2 a 1, e, agora, soma duas vitórias no Estadual, se aproximando da classificação para as semifinais.

Jogo isolado

A fase de classificação do Estadual terá sequência na quinta, 25, a partir das 19 horas, no Álvaro Dantas, com a partida entre Calafate e Atlético Xapuriense.

