No Acre: Tuxauá Marques avalia participação no Campeonato Brasileiro

O presidente da Federação Acreana de Ciclismo. Tuxauá Marques, avaliou de maneira positiva a participação da equipe do Acre no Campeonato Brasileiro na última semana em Palmas, Tocantins.

“Formamos uma equipe com oito atletas e pela primeira tivemos um número expressivo de competidores em uma competição em nível nacional. Esse é mais um passo para tornarmos o nosso ciclismo cada vez mais forte”, comentou o dirigente.

Organização das provas

Segundo Tuxauá Marques, a partir das observações no Campeonato Brasileiro as provas promovidas no Estado devem ter quilometragens maiores.

“A prova de estrada do Sub-23 e Elite teve um percurso de 187 quilômetros. Essas mudanças serão importantes para os nossos ciclistas”, avaliou Tuxauá Marques.

Endril em 26º

Endril Lima fechou a participação acreana no Brasileiro no domingo, 30, na prova de Estrada. O atleta acreano terminou na 26ª colocação.

