No Acre: Pista e Brasiléia fazem jogo de abertura do Estadual no sábado

Pista e Brasiléia fazem no sábado, 3, a partir das 8 horas, no ginásio Álvaro Dantas, o jogo de abertura do Campeonato Estadual de Futsal. As duas equipes decidiram o Estadual de 2023 e a seleção da fronteira conquistou o título.

Fórmula de disputa

Com a desistência do Plácido de Castro no torneio, os dirigentes de equipes decidiram mudar a fórmula de disputa do torneio. Os times irão jogar entre si em um turno único e os dois primeiros classificados decidem o título.

“Resolvemos manter a tabela mesmo com a saída do Plácido de Castro. Teremos um Estadual com grandes jogos”, avaliou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

