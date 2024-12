No Acre mulher é condenada a 34 anos de prisão

Tatiane Souza da Silva, conhecida como Taty, foi condenada a 34 anos, 11 meses e seis dias de prisão pelo assassinato de Raquel Melo de Lima, de 13 anos, ocorrido em 2021. na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco.

Tatiane foi considerada culpada por homicídio triplamente qualificado, cárcere privado, ocultação de cadáver e por integrar organização criminosa. O juiz Robson Ribeiro Aleixo negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva.

O crime ocorreu em janeiro de 2021, quando Raquel foi raptada junto com a mãe após saírem da igreja. O corpo da adolescente foi encontrado enterrado em uma cova rasa na Estrada do Amapá. A vítima teria pedido para sair de uma facção criminosa, o que teria motivado o crime.

Outros envolvidos no caso também respondem na Justiça. Tatiane cumprirá pena em regime fechado, sem direito à substituição por penas alternativas, devido à gravidade do crime, a sentença foi dada na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco

Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram