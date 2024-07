No Acre: Galvez e Assermurb estreiam no regional norte em Porto Velho

Começa nesta quarta, 24, as disputas do Regional Norte de Handebol, no feminino e no masculino, no ginásio Cláudio Coutinho, em Porto Velho, Rondônia. Galvez e Assermurb são as equipes representantes do Acre no torneio e o objetivo é conquistar vagas na Liga Nacional.

Galvez estreia

O Galvez estreia na competição contra a Desportiva Portovelhense, a partir das 15h45 (hora Acre), em um confronto complicado.

“Realizamos um bom período de preparação e estamos bem confiantes para realizar uma grande campanha e lutar pelo título”, disse o armador Alfredo Vaz.

Assermurb em quadra

A Assermurb faz a primeira no torneio contra a Desportiva Portovelhense, às 17h30 (hora Acre). O time comandado pelo armador Lanna Vaz venceu o Campeonato Aberto e chega bem confiante para um dos torneios mais importantes da temporada.

Por PHD

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram