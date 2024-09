No Acre: Fluminense da Bahia terá o elenco completo no duelo na fronteira

O técnico do Fluminense da Bahia, Oscar Halen, terá o elenco completo na partida contra a Seleção de Brasiléia. O jogo será disputado no sábado, 7, a partir das 19 horas, em Brasiléia, e vale pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual de Futsal.

“Sabemos da qualidade do nosso adversário, mas precisamos vencer para conquistar uma vaga na final. Teremos um duelo bem complicado”, comentou Oscar Halen.

Para ser campeão

O elenco do Fluminense da Bahia foi montado para ser campeão. Contudo, a derrota para o Atlético Xapuriense por 3 a 2 no último sábado, 31, no ginásio Álvaro Dantas, deixou a equipe precisando vencer em Brasiléia para não depender do resultado entre Atlético Xapuriense e Pista.

Por PHD

