No Acre Ex-sargento da PM é condenado a oito anos de prisão

A 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco condenou, na última sexta-feira (22), o ex-sargento da Polícia Militar, Erisson Nery, a oito anos de prisão em regime semiaberto pelo homicídio do adolescente Fernando de Jesus, de 13 anos, em 2017. A decisão, assinada pelo juiz Robson Ribeiro Aleixo, também determinou que Nery pague as custas processuais.

Outro denunciado no caso, Ítalo de Souza Cordeiro, foi absolvido da acusação de fraude processual.

Segundo a denúncia, o crime ocorreu no Conjunto Canaã, bairro Areal, em Rio Branco, quando Fernando teria sido deixado para trás ao tentar, junto com dois homens, furtar a casa do então cabo da PM. O adolescente foi morto com pelo menos seis tiros.

A sentença apontou agravante na pena devido à vítima ter menos de 14 anos. A defesa do ex-sargento informou que irá recorrer da decisão ao STJ.

Com informações da Contilnet

