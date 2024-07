No Acre: Campeonato Estadual Feminino Sub-17 terá confrontos semifinais

Serão disputadas nesta quarta, 17, a partir das 14h45, no Florestão, as semifinais do Campeonato Estadual Feminino Sub-17. As Leoas do Norte enfrentam o São Francisco na decisão da primeira finalista e na segunda semifinal o Grêmio Xapuriense joga contra o Real Sociedade.

Leoas e Grêmio

Leoas do Norte e Grêmio Xapuriense realizaram melhores campanhas na fase de classificação e por isso terão a vantagem de jogar pelo empate.

Final no dia 24

O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) confirmou para quarta, 24, a decisão do Campeonato.

POR -PHD

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram