No Acre, acusado de 4 mortes e 5 tentativas de homicídio é preso

Uma operação conjunta entre as polícias Civil, Militar e Federal do Acre resultou na prisão de R.R.S., conhecido como “Gringo”, no último domingo (8). Ele é acusado de participar de uma chacina que chocou a cidade de Assis Brasil em 2018.

Na ocasião, “Gringo” e outros membros de uma facção criminosa renderam nove pessoas, deixando quatro mortos e cinco feridos. Apesar de condenado a penas que, somadas, ultrapassam 318 anos de prisão, ele fugiu para o Peru, onde permaneceu foragido.

Recentemente, após cometer um roubo em Iñapari, no Peru, sua presença foi identificada pelas autoridades brasileiras e peruanas. Com o apoio das polícias locais, ele foi preso e entregue às autoridades do Brasil. Agora, está detido e à disposição da Justiça.

Acreonline.net

Com informações da Polícia Civil

