Nelson Sales é cotado para assumir Secretaria de Saúde na gestão de Gerlen Diniz em Sena Madureira

As articulações políticas em Sena Madureira já estão a todo vapor, e nos bastidores, um nome da velha política começa a ser cogitado para compor a equipe do futuro prefeito eleito, Gerlen Diniz (Progressistas). De acordo com informações de fontes ligadas à política local, o ex-deputado estadual Nelson Sales pode ser indicado para assumir a Secretaria Municipal de Saúde na próxima gestão.

A possível nomeação de Nelson Sales, tem sido tema de conversas entre vereadores e lideranças da base de apoio de Diniz. No entanto, segundo um vereador da base, que preferiu não se identificar, a indicação de Sales ainda não é oficial, e a origem dessa sugestão permanece incerta. “Não sabemos de onde partiu essa ideia, mas o fato é que Nelson Sales não foi visto empenhado na campanha de Gerlen”, comentou o vereador, destacando que a possível ausência de Sales na campanha não necessariamente o impede de ocupar um cargo de relevância na nova administração.

A Secretaria de Saúde é um dos postos mais importantes do governo municipal, especialmente em tempos de grandes desafios na área da saúde pública. A escolha do futuro secretário será fundamental para o sucesso da gestão de Gerlen Diniz, que terá a responsabilidade de atender às demandas de saúde da população de Sena Madureira.

Nossa equipe de reportagem tentou contato com Nelson Sales e com o prefeito eleito Gerlen Diniz para obter mais informações sobre a possível indicação, mas ambos estavam com os telefones fora de cobertura no momento.

Enquanto as discussões continuam nos bastidores, a expectativa sobre os próximos passos da futura administração só aumenta, e a confirmação dos nomes que farão parte do governo de Gerlen Diniz deve ocorrer nas próximas semanas.

Por Ronaldo Duarte

