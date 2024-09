Naufrágio de balsa no Rio Madeira em meio à seca gera prejuízos milionários: Veja o Vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o naufrágio de uma balsa no Rio Madeira, na região norte do país, resultado da grave seca que atinge a região. De acordo com testemunhas que registraram o incidente, a balsa colidiu com um banco de areia formado pela queda acentuada no nível das Águas.

O impacto causou o afundamento da balsa, que transportava mercadorias, gerando prejuízos estimados em milhões. A seca do Rio Madeira tem afetado gravemente o transporte fluvial.

Por Acreonline.net

