NASA Confirma Regiões do Brasil que serão quase inabitáveis devido ao calor

O aquecimento global é inevitável, e mesmo com a chegada do inverno, as temperaturas ainda teimam em estar altos. Uma nova pesquisa da NASA, baseada em dados de satélite, prevê um futuro preocupante para os próximos 50 anos: diversas regiões do mundo podem se tornar inabitáveis.

O recente estudo da agência espacial norte americana revela os potenciais impactos do aquecimento global e destaca cinco regiões que estão ainda mais vulneráveis, infelizmente, o Brasil está entre elas.

Regiões que se tornarão inabitáveis

O aquecimento global já é uma realidade, e no sul da Ásia, países como o Paquistão já lutam contra as duras mudanças de temperatura. Áreas subtropicais na região ultrapassaram o limite crítico do índice de bulbo úmido nos últimos 15 anos, e o estudo prevê uma deterioração contínua dessas condições, uma ameaça a milhões de vidas.

Já no Golfo Pérsico, a combinação do calor extremo e alta umidade pode tornar essa região inabitável. Os países já sofrem com ondas de calor intenso e longos períodos de seca, com previsão de agravamento nas próximas decadas. Ainda, regiões das Costas do Mar Vermelho, sofrem com situação semelhante ao Golfo Pérsico. Essas regiões podem enfrentar condições de bulbo úmido intoleráveis.

No Leste da China, a situação é complicada para grandes cidades como Xangai e Pequim, que podem se tornar potencialmente inabitáveis. Os índices de bulbo úmido tem previsão de ultrapassar 35ºC.

Por fim, o Brasil não está imune ao aquecimento global. Até 2070, a região amazônica e cidades no centro do país podem estar ameaçadas devido ao aumento de temperatura e umidade.

Este estudo da NASA é um alerta claro e urgente sobre a necessidade de ações concretas para combater o aquecimento global. A sobrevivência de milhões de pessoas e a estabilidade de diversas regiões do mundo estão em jogo.

Por Nicole Cavalcante

