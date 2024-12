“Não mexe com a minha filha!”: Patixa Teló incorpora pomba-gira no Rancho do Carlinhos Maia; veja vídeo

Patixa Teló, a Rainha do Amazonas, se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais após um episódio inusitado durante o rancho do influenciador Carlinhos Maia. Em meio a uma discussão com a personagem Gilzona, Patixa teria, supostamente, “incorporado” uma entidade espiritual, com uma aparição marcante no momento da situação. De acordo com registros da cena, durante o suposto momento de incorporação, a figura da Pomba-Gira teria se manifestado no corpo da famosa, com olhos fechados, e proferido a frase: “não mexe com a minha filha”, fazendo referência direta à Patixa.

O momento surpreendeu os presentes e foi rapidamente compartilhado em vídeos nas redes sociais. O influenciador Carlinhos Maia, percebendo o clima tenso, interveio no momento, afirmando que, independentemente de religião ou crença, Patixa estava segura no espaço. Ele pediu, então, que ela retornasse ao seu estado habitual.

cm7

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram