Nacionaes LE MC XVII Regional Acre recebe Motociclistas de Outras Regiões em Visita ao Estado

Neste mês de setembro, o Nacionaes LE MC XVII Regional Acre está recebendo motociclistas de várias partes do Brasil. Em preparação para o 8º Encontro Anual, que vai comemorar o 10º aniversário do Nacionaes LE MC – Brasil em Presidente Figueiredo, no Amazonas, membros das regionais de Goiás, Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal decidiram passar pelo Acre para conhecer Rio Branco e as fronteiras com Bolívia e Peru.

Mais de 30 motociclistas já visitaram ou ainda vão visitar a capital acreana, explorando as paisagens e pontos turísticos da região. Para a Diretoria Regional do motoclube, essas visitas são importantes para promover o mototurismo no estado e destacar o Acre como um destino interessante para quem gosta de aventuras sobre duas rodas.

O Nacionaes LE MC tem uma forte ligação com a história do Brasil. O nome do clube é uma homenagem à antiga Guarda Nacional, criada no período regencial, e mantém a grafia original da época.

A visita dos motociclistas reforça a importância do Acre no cenário nacional do motoclubismo e ajuda a mostrar o potencial turístico do estado para futuros eventos e viagens.

ASCOM

