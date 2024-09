Mundo Cão: Homem leva facada no peito no meio da rua em Rio Branco

Um homem identificado como Maycon Gomes, de 45 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio no último final de semana, no bairro Esperança, em Rio Branco. Segundo informações, Maycon estava no meio da rua quando foi atacado por um homem desconhecido, que o esfaqueou no peito e fugiu do local em seguida.

A polícia está investigando o caso para descobrir os motivos que levaram à tentativa de homicídio. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada ao Pronto-Socorro local, onde recebeu os cuidados necessários.

