Mulheres da Casa de Passagem para migrantes em Rio Branco participam de ação em alusão ao Outubro Rosa

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, participou nesta terça-feira (29), de uma ação com mulheres acolhidas na Casa de Passagem para migrantes, localizada no bairro Bosque. O momento, realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), faz parte da Campanha Outubro Rosa, dedicada à conscientização sobre o câncer de mama e de colo do útero.

Além de um café da manhã e apresentação musical, as mulheres puderam participar de uma palestra sobre prevenção e autocuidado, além de realizar testes rápidos. De acordo com o secretário de Assistência Social de Direitos Humanos, Wellington Chaves, as ações de cuidado com a saúde dos migrantes que passam pela unidade são feitas não só durante as campanhas, mas no decorrer de todo o ano.

“Nós estamos no mês de referência, Outubro Rosa, todos já sabem, mas a gente vem fazendo esse trabalho durante todo o ano. Aqui na Casa dos Migrantes e nas outras unidades, a gente tem feito palestras, cursos e eventos relacionados à saúde das pessoas que é para saberem se cuidarem para a questão da saúde da mulher. Nós temos em torno de 70 pessoas nesta casa, diariamente, sendo que em torno de 50% são mulheres. Então, elas ocupam um espaço importante aqui na casa, nos ajudam muito também, no fortalecimento aqui do convívio, do relacionamento”, disse.

O chefe do Executivo Municipal ressaltou a importância do trabalho humanizado realizado pela prefeitura no acolhimento aos migrantes que passam pelo município de Rio Branco.

“A nossa prefeitura está fazendo de tudo para acolher essas pessoas com o maior carinho possível, com a maior humanização possível. É isso que eu tenho pedido constantemente para os nossos trabalhadores aqui desta casa e da Secretaria de Assistência Social, especialmente ao Wellington, que esse trabalho seja cada dia melhor. Em função disso é que essa nossa casa aqui hoje está sendo considerada a melhor Casa de Passagem da região norte”, destacou.

A Casa de Passagem, que recentemente reinaugurou em um novo espaço, maior e mais confortável, composto por 11 dormitórios, nove banheiros, lavanderia, área de convivência e brinquedoteca, atende todas as metas de trabalhos estabelecidas pela política migratória. É o que explica a coordenadora da unidade, Carla Adriana.

“Nós como casa de acolhimento para migrantes temos que cumprir a política migratória, e nesta política nós fazemos o acolhimento cumprindo algumas metas de trabalho. Essa faz parte da inclusão social, da conscientização e dos seus direitos dentro do solo brasileiro e de todo o amparo e proteção que o migrante tem. Nós somos uma casa temporária, mas precisamos cumprir todas as políticas que envolvem isso”, enfatizou.

Marcaram presença, também, durante a ação, o bispo da Diocese de Rio Branco, Dom Joaquín Pertiñez, o promotor de Justiça, Iverson Bueno, entre outras autoridades públicas.

Suene Almeida/Assecom

