Mulher morre após cair de cadeira motorizada e bater a cabeça

Edivanda de Souza Lima, de 55 anos, morreu na noite deste sábado, 17, após sofrer um acidente enquanto se deslocava em sua cadeira de rodas motorizada na Rua Divisor, bairro Vitória, em Rio Branco.

De acordo com familiares, Edivanda passou o dia em uma confraternização na casa de sua irmã, onde consumiu bebidas alcoólicas. Ao retornar para casa à noite, a cadeira motorizada tombou repentinamente, fazendo com que ela caísse de frente e batesse a cabeça com força no asfalto. O impacto foi tão severo que Edivanda desmaiou e começou a convulsionar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local. No entanto, ao chegarem, os paramédicos constataram que Edivanda já estava sem vida.

Policiais militares do 3º Batalhão isolaram a área para os procedimentos da perícia criminal. Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo de Edivanda foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames necessários.

por Davi Sahid- ac24horas

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram