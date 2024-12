Mulher mata companheiro a facadas; caso é investigado como crime passional

Na noite da última quarta-feira (25), Moisés Del Águia Cuéllar, de 25 anos, foi morto a facadas em sua residência na comunidade Paraíso, no município de Santos Mercado, departamento de Pando, Bolívia. A principal suspeita do crime é sua companheira, de 36 anos, presa em flagrante.

Segundo as autoridades, o crime aconteceu na presença dos quatro filhos menores do casal. O promotor público Freddy Durán informou que a investigação segue em andamento para apurar os detalhes do caso.

A vítima foi encontrada sem vida, com ferimentos no abdômen e estômago, em uma casa de madeira. O Ministério Público já acusou formalmente a mulher pelo homicídio, enquanto aguarda o laudo da autópsia para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

O caso chocou a comunidade local, que espera justiça para a vítima e proteção para as crianças envolvidas.

Por AcreOnline.net

