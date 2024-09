Mulher Fratura pênis do Marido na posição do helicóptero no interior

Um homem sofreu uma fratura no pênis durante uma “noite selvagem” no interior do Rio Grande do Norte e precisou de atendimento de urgência no Hospital Regional Walfredo Gurgel, em Natal.

O caso foi noticiado neste domingo. Durante um sexo selvagens com a esposa, um homem em Acari, no Seridó, fraturou o pinto.

*Segundo circula em Acari, o pênis quebrou durante um posição chamada de helicóptero, que a mulher gira no eixo do sujeito.*

A fratura do pênis é uma emergência urológica incomum, definida como ruptura da cartilagem peniana devido a trauma contuso no órgão ereto.

A cartilagem peniana, também chamada de túnica albugínea, uma estrutura resistente, formada por duas lâminas, que recobre os dois corpos cavernosos e o corpo esponjoso.

