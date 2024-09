Mulher foragida é presa no interior do Acre

Uma mulher de 32 anos foi presa na tarde da última quarta-feira,18, em uma colônia na zona rural do município de Epitaciolândia, no interior do Acre. Contra ela havia um mandado de prisão em aberto, e as autoridades policiais já vinham monitorando sua localização.

A captura ocorreu após a polícia receber informações de que a foragida estaria escondida junto com seus parentes na área rural. Uma operação foi montada para apurar as denúncias, e, ao chegar no local indicado, os policiais conseguiram prendê-la

A mulher foi levada para a delegacia local, onde o cumprimento do mandado de prisão foi formalizado. As autoridades não divulgaram detalhes sobre os crimes pelos quais ela foi procurada.

Por Acreonline.net

Foto- Alto Acre

